Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.

Правоохранители Луганской области разоблачили группу торговцев марихуаны, которые сбывали наркотическое средство не только в области, а и на временно неподконтрольную территорию Украины. Об этом сообщает пресс-центр Нациполиции.

Фото: НПУ

В состав группы входили жители Старобельского района, большую часть из которых составляли женщины.

Полицейские задокументировали несколько фактов сбыта марихуаны на сумму более 21 тыс. гривен.

Фото: НПУ

Во время проведения одновременных обысков по месту жительства членов группировки, было изъято около 6 кг каннабиса, мобильные телефоны и более 35 тыс. гривен.

Фото: НПУ

Проводится досудебное следствие по рамках уголовного производства по статье по ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Фото: НПУ

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.

Напомним, в начале ноября ГБР направило в суд обвинительный акт относительно сотрудника СБУ, которого подозревают в продаже марихуаны местным жителям Донецкой области. Он это делал со свои гражданским напарником.