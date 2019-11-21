​На Донбассе ранено семь украинских военных

В среду, 20 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранено 7 украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела: возле Березового – из орудий БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Талаковки – из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 обстрела: возле Южного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от Гладосового – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Новотошковского – из стрелкового оружия.

Ранения в результате обстрелов получили 7 военнослужащих из состава Объединенных сил.

«В то время как Украина дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона на одном из участков вчера дважды запрашивала "Тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования РФ давали на это согласие, но продолжали вести огонь по украинским позициям», - подчеркивает штаб.

С начала нынешних суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время поездки в Станицу Луганскую заявил, что кроме обмена пленными и проведения местных выборов на Донбассе, там будет обсуждаться вопрос "серьезного перемирия". При этом он рассчитывает, что такое перемирие будет продолжительным, а не как раньше - "два-три дня".