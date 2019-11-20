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Боевики 3 раза нарушили "тишину" на Донбассе, ранены 6 украинских военных

Оккупанты проигнорировали запросы на "тишину" для оказания помощи.

Боевики 3 раза нарушили "тишину" на Донбассе, ранены 6 украинских военных
Фото: ПДМШ

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранения получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в вечерней сводке штаба в фейсбуке.

Два обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Березового и у Талаковки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Гладосово.

"В то время, как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона на одном из участков сегодня дважды запрашивала "тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь из автоматических гранатометов", - отмечают в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки 19 ноября произошло 11 обстрелов позиций украинских военных, потерь не было.

Также сообщалось, что оккупанты устроили 10 подрывов на участке отвода войск возле Петровского.

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