Оккупанты устроили 10 подрывов на участке отвода войск возле Петровского

По мнению украинских военных, так они создают "картинку" для пропагандистских СМИ.

Возле Петровского Донецкой области российско-оккупационные войска устроили 10 взрывов на территории отвода войск. Украинские военные считают, что целью таких действий является создание "правильной картинки" для пропагандистских ресурсов "Л/ДНР" и России.

Патруль СММ ОБСЕ 18 ноября заметил грузовик и автобус с десятью саперами из неподконтрольных правительству районов, которые двигались в сторону участка разведения. Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"18 ноября, ведя наблюдение примерно в двух км от н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 километр от Донецка), наблюдатели слышали и видели один взрыв в 2,5 км на запад (по оценке, контролированный подрыв в границах участка разведения), а через две минуты слышали еще десять взрывов, расцененных как разрывы снарядов, и видели дым на расстоянии 2,5 км в границах отвода войск", - говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Наблюдатели с украинской стороны СЦКК обстрелов на участке разведения за 18-19 ноября не зафиксировали.

"Таким образом можно констатировать, что десять взрывов, оцененных СММ ОБСЕ как разрывы снарядов, вероятно являются подрывами, которые несанкционированно, без сообщения СММ ОБСЕ провели так называемые подразделения МЧС оккупационной власти", - сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что обычно такие действия оккупантов приводят в созданию соответствующих материалов в террористических и российских СМИ. В дальнейшем эту информацию используют в качестве компромата против ВСУ.

Фото: acebook.com/pressjfo.news/

Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9 ноября началось разведение сил и средств. 11 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском.

11 ноября в штабе ООС сообщили о завершении практической части отвода сил и средств на участке Богдановка-Петровское.

13 ноября началось разминирование территорий на этом участке разведения войск. Планировалось, что на этот процесс уйдет до семи суток.