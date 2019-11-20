В Киеве в лобовом столкновении маршрутки и легкового автомобиля погибли два человека, 11 пострадали

В ночь на 20 ноября в Киеве на улице Зодчих произошла масштабная автомобильная авария с погибшими и пострадавшими.
Об этом говорится на сайте киевского главка ГосЧС.
ДТП произошло с участием Toyota RAV4 и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, которые столкнулись лоб в лоб.
В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, 11 пассажиров микроавтобуса были травмированы.
Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали тело водителя Toyota RAV4, который был зажат между сиденьем и панелью приборов, и передали правоохранителям.
Напомним, что 17 ноября в Киевской области горящая фура спровоцировала крупное ДТП.