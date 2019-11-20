Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Правоохранители подтвердили наличие судимости за изнасилование у "слуги народа" Иванисова - СМИ
Правоохранители подтвердили наличие судимости за изнасилование у "слуги народа" Иванисова - СМИ
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Американец установил абсолютный мировой рекорд в жиме лежа
Американец установил абсолютный мировой рекорд в жиме лежа
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича
Тимошенко напомнила Зеленскому о судьбе Януковича
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
Горящая фура спровоцировала крупное ДТП в Киевской области
Набсовет "Укрзализныци" ответил на критику Гончарука
Набсовет "Укрзализныци" ответил на критику Гончарука
Российский дрон прицельно сбросил гранату на позиции 46-й бригады
Российский дрон прицельно сбросил гранату на позиции 46-й бригады
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве в лобовом столкновении маршрутки и легкового автомобиля погибли два человека, 11 пострадали

Авария произошла на улице Зодчих в Святошинском районе.

В Киеве в лобовом столкновении маршрутки и легкового автомобиля погибли два человека, 11 пострадали
Фото: kiev.informator.ua / Дмитрий Щерблюк

В ночь на 20 ноября в Киеве на улице Зодчих произошла масштабная автомобильная авария с погибшими и пострадавшими.

Об этом говорится на сайте киевского главка ГосЧС.

ДТП произошло с участием Toyota RAV4 и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, которые столкнулись лоб в лоб.

В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, 11 пассажиров микроавтобуса были травмированы.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали тело водителя Toyota RAV4, который был зажат между сиденьем и панелью приборов, и передали правоохранителям.

Напомним, что 17 ноября в Киевской области горящая фура спровоцировала крупное ДТП.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также