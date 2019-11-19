Суд избрал Ляшко меру пресечения за драку с Герусом

Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал меру пресечения нардепу VIII созыва Олегу Ляшко в виде личной поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца, передает "Интерфакс-Украина".

Ляшко подозревается в угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля - то есть нардепа нынешнего созыва Андрея Геруса, с которым у него произошла потасовка в аэропорту "Борисполь".

Прокуратура просила для Ляшко 60 суток ареста.

Напомним, что личная порука - это мера пресечения, которая заключается во взятии у лица, заслуживающего доверия, письменного обязательства о том, что оно ручается за надлежащее поведение и своевременную явку подозреваемого в суд и к следователю.

Ляшко и Герус подрались 6 ноября в аэропорту "Борисполь" из-за поправки, позволившей начать импорт электроэнергии из России. На следующий день полиция открыла дело в отношении Ляшко по ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.

18 ноября Бориспольская прокуратура сообщила о подозрении лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко за драку с народным депутатом Андреем Герусом.

Перед судом по избранию меры пресечения Ляшко заявил о фальсифкации уголовного дела против него.