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Депутат-борец Беленюк показал коллегам, как отбиваться от Ляшко

"Когда начинают брать за рубашку, делайте подворот. А когда атакуют спереди, бросайте прогибом".

Депутат Верховной Рады Жан Беленюк, который является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе, в шутку показал своим коллегам, как отбиваться в случае нападения.

"Хочу показать несколько приемов, так как на наших депутатов нападают иногда, чтобы они знали, как себя защитить. Когда вас начинают брать за рубашку, делайте подворот. А когда вас атакуют спереди, бросайте прогибом", - сказал Беленюк, показывая борцовские приемы.

Спарринг-партнер депутата Дмитрий Кияшок имитировал нападение со словами: "Ах ты, скотыняка", намекая на лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

6 ноября тот в аэропорту "Борисполь" напал на народного депутата Андрея Геруса, порвав ему рубашку.

18 ноября Ляшко вручили за это подозрение по ст.346 Уголоного кодекса - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

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