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ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко

Экс-президенту припомнили конкурс в Высший совет правосудия.

ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру проект подозрения бывшему президенту Петру Порошенко. Он является депутатом Верховной Рады и пока что имеет неприкосновенность.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Проект подозрения подготовлен в рамках досудебного расследования о возможном неправомерном влиянии на конкурс по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Порошенко вменяют уголовные преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на захват власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

Глава ГБР Роман Труба через несколько недель может лишиться своей должности в рамках перезагрузки Бюро.

Напомним, что в мае 2019 года Порошенко назначил членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко. Меньше чем через месяц его преемник Владимир Зеленский отменил это назначение и перезапустил отбор членов ВСП.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (все - по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

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