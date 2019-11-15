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Взрывы в Балаклее квалифицировали как халатность, - ГБР

"Халатное отношение" может быть преднамеренным.

Взрывы в Балаклее квалифицировали как халатность, - ГБР
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Взрывы на территории технической части военного арсенала в Балаклее Харьковской области квалифицировали по статье о "халатном отношении должностного лица к службе, которое повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого положения".

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, передает hromadske.

"Определено процессуальное руководство в этом производстве. Его будет осуществлять военная прокуратура Харьковского гарнизона", - добавила пресс-секретарь ГБР.

Она также отметила, что "халатное отношение" может быть преднамеренным.

Напомним, днем 15 ноября в Балаклее прогремели взрывы на военном арсенале в Балаклее, в результате чего пятеро военных получили ранения, двое погибли.

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