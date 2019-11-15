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В Киеве загорелся склад мебели и керамики

Огонь охватил около 140 кв. метров. 

В Киеве загорелся склад мебели и керамики
Фото: kyiv.dsns.gov.ua/ua

В Днепровском районе Киева 15 ноября произошел пожар в складском здании на ул. Маланюка, 114-Б. Огонь охватил около 140 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГосЧС в столице.

"Возгорание возникло на крыше одноэтажного здания, в котором находились мебель и керамические изделия. Была угроза распространения огня на стоящие рядом сооружения", - уточнили спасатели.

Они добавили, что информация о пожаре поступила им в 12:43, а в 14:18 пожар был ликвидирован.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua/ua

К тушению привлекали 41 человека личного состава и девять единиц техники. Причины возгорания пока неизвестны. 

Напомним, в трех районах Киева в ночь на 14 ноября неизвестные подожгли магазины "Молоко от фермера". Самое сильное возгорание произошло на Петропавловской Борщаговке. С магазина огонь перешел на соседние МАФы, в результате почти полностью сгорели десять торговых точек.  

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