В результате обстрела никто не пострадал, но пули повредили бампер и фару автомобиля.

Во Львове неизвестные стреляли в автомобиль-мусоровоз коммунального предприятия "Львовспецкоммунтранс".

Инцидент произошел еще 30 октября, но КП сообщило о нем лишь сегодня в фейсбуке.

В результате обстрела никто не пострадал, но пули повредили бампер и фару автомобиля.

"Сотрудники не пострадали (и пока это самое важное), но причинен материальный ущерб предприятию и есть большая вероятность, что инцидент может повториться, а это напрямую угрожает жизни и здоровью людей, которые каждый день делают многотысячный город чище", - говорится в сообщении.

В КП уточнили, что стреляли из пневматического оружия. На момент обстрела в салоне автомобиля находилось трое работников, но никто из них не видел стрелка.

Коммунальщики написали заявление в полицию.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные обстреляли скоростной трамвай.