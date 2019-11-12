В Харькове полицейский отдела в метрополитене открыл стрельбу на станции. В это время станция "Научная" не работала и была пустой, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть около 3:50. На место прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.
Бойцы спецподразделения патрульной полиции "ТОР" разоружили 22-летнего капрала полиции и задержали его.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Назначено служебное расследование.
Напомним, ранее в Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, Еще один участник перестрелки взорвал себя гранатой.