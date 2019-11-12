Боевики 16 раз открывали огонь на Донбассе за сутки

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Вчера, 11 ноября, в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в утренней сводке.

Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 и 120-мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили семь обстрелов: у Гнутово - из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино - из стрелкового оружия; дважды у Красногоровки - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано девять обстрелов: три у Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Орехово - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; четыре неподалеку от Южного - из минометов калибра 82-мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов; у Новолуганского - из минометов калибра 120-мм и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", - отметили в штабе.

Напомним, в полдень понедельника, 11 ноября, завершилась практическая фаза разведения сил и средств на участке Богдановка-Петровское. Сегодня здесь должно начаться разминирование территории.