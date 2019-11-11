При обыске в автомобиле задержанных найдено 100 кг расфасованного в мешки мяса животного.

В Черниговской области правоохранители задержали четверых мужчин, которые, предположительно, убили двух краснокнижных лосей в Новгород-Северском и Бахмаче.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"9 ноября в Новгороде-Северском полицейские остановили автомобиль, в котором находились четверо мужчин. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили около 100 кг расфасованного в мешки мяса животного. Специалисты Новгород-Северской районной государственной больницы ветеринарной медицины подтвердили, что изъятое мясо, - лося, достигшего на момент гибели двухлетнего возраста", - говорится в сообщении.

Также в машине обнаружили четыре зарегистрированных охотничьи ружья с патронами, топоры и ножи, два рюкзака с остатками мяса и костей. Все изъяли правоохранители. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса (незаконная охота).

Фото: cn.npu.gov.ua

На следующий день в полицию сообщили о еще одном убитом лосе. На этот раз тушу животного весом около 400 кг обнаружили в лесу. По данному факту также открыто уголовное производство.

"Полиция в очередной раз напоминает: охота на лосей строго запрещено, ведь эти животные внесены в Красную книгу Украины", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 2 октября Верховный Суд оставил лося в Красной книге.