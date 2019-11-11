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Почему вы не должны пропустить Черную пятницу 2019!

В магазинах уже начали появляться новогодние украшения, а значит, совсем скоро стартует Black Friday, праздник грандиозных распродаж. В прошлом году Rozetka объявила о рекордном количестве сделок за этот день, а прогнозы на 2019 год еще более оптимистичные. Почему же украинцы все больше покупают в этот день? В первую очередь привлекает ассортимент и удобство онлайн-шоппинга.

В 2019 году Черная пятница на Розетке стартует в полночь 29 ноября. Традиционно после окончания праздника Дня Благодарения в США, с которым этот обычай непосредственно связан. Почему этот день называется «Черная пятница»? Этого точно никто не знает. Американская легенда говорит о том, что обычай совершать покупки к Рождеству на следующий после дня Благодарения день довольно древний, а потому очень массовый. Именно поэтому движение в городах было настолько сложным и запутанным, провоцирующим многочасовые пробки, ссоры и столкновения, что полицейские окрестили этот день “черным”.

Что же украинцы покупают в этот день? Судя по результатам прошлогодних распродаж, Черная Пятница в Украине остается возможностью обновить бытовую технику. Традиционными лидерами покупок являются смартфоны и телевизоры, затем следуют холодильники, кухонные комбайны, пылесосы, персональные компьютеры и ноутбуки. И это логично – на дорогих товарах можно сэкономить больше. Некоторые предложения для дорогих телевизоров с большим экраном позволяют отличную возможность сэкономить – средняя скидка составляет около десяти тысяч гривен по сравнению с обычной ценой. Для телевизоров среднего размера разрешением 4K эти скидки могут варьироваться от 3 до 12 тысяч гривен. Однако стоит заметить, что не все популярные бренды охотно участвуют в чернопятничной ярмарке скидок. Например, Apple и Samsung ограничивают ритейлеров, чтобы удержать цену на новинки в течение сезона, а вот Dell и Xiaomi довольно щедры на скидочные предложения. Поэтому если в планах была замена телефона или планшета – стоит присмотреться к их предложениям.

Кроме электроники покупатели Розетки в Черную пятницу охотно совершают покупки для празднования Нового года – продукты и напитки для обильного застолья, подарки детям, новогодние украшения. Традиционно ритейлер предлагает весьма привлекательные скидки на эти группы товаров. Больше акционных предложений доступно покупателям по подписке на рассылку, а также в мобильном приложении, для пользователей которого, кстати, Черная пятница наступит на час раньше всех остальных онлайн-покупателей.

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