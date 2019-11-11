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В Одессе, в здании областного управления Нацполиции на улице Еврейской, 12 обрушился потолок, в результате чего госпитализировано двоих полицейских.

Об этом сообщил представитель управления Нацполиции в Одесской области агентству "Украинские новости".

Отмечается, что потолок обрушился на центральной лестнице, по которой в момент обрушения шли пострадавшие. Официальных комментариев от полиции пока нет.

Напомним, в июле 2018 года в двухэтажном жилом доме в Житомире обваливался потолок. Потолок упал в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. Хозяйка комнаты в этот момент находилась внутри, но, к счастью, успела выбежать в коридор.Спасатели эвакуировали жильцов дома из других 24-х комнат.