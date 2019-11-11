В Харькове "минировали" три суда

На этот раз сообщение поступило о минировании по адресам: проспект Правды, 5, проспект Независимости, 13 и площадь Героев Небесной Сотни, 36.

В Харькове от анонима поступило очередное сообщение о минировании. На этот раз полиция проверяет Харьковский апелляционный суд, хозяйственный суд Харьковской области и Восточный апелляционный хозяйственный суд. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы Шевченковского и Основянского ОП, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области", - сказано в сообщении.

Обзор мест событий продолжается. Проводится проверка.

Напомним, 7 ноября, пассажиров поезда Интерсити №744 по маршруту Львов-Киев пришлось эвакуировать среди поля в Житомирской области из-за анонимного сообщения о минировании. По данным сайта Житомирской области эвакуировали тогда около 500 человек.