Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и назначил вместо него Нескоромного
Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и назначил вместо него Нескоромного
Александрийский патриарх Феодор II признал ПЦУ (обновлено)
Александрийский патриарх Феодор II признал ПЦУ (обновлено)
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
Дубилет попросил предоставить ему госохрану
Дубилет попросил предоставить ему госохрану
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Зеркаль о решении суда ООН: "Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права"
Зеркаль о решении суда ООН: "Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Харькове полицейский избил мужчину и украл у него золотую цепочку

Злоумышленником оказался 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене.

В Харькове полицейский избил мужчину и украл у него золотую цепочку
Фото: krapka.club

В Харькове задержали сотрудника полиции, который вместе со знакомым избил мужчину, забрал его золотую цепочку и сумку с личными вещами. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

"Сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами. По полученным приметам сотрудники Управления патрульной полиции оперативно обнаружили нападающих неподалеку от места преступления", - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали. Ими оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли украденную сумку. 

37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. По факту происшествия начальник ГУНП в Харьковской области назначил служебное расследование.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также