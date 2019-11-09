Семи фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест на три месяца

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя в пятницу, 8 ноября, продлил арест семи фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Под стражей оставили активистов Якима Бекирова, Яшара Муэдинова, Иззэта Абдуллаева, Асана Яникова, Сервета Газиева, Меджита Абдурахманова и Владлена Абдулкадырова.

Активистам продлили арест до 15 февраля 2020 года.

"Сегодня во время заседания наши подзащитные заявили, что они считают себя гражданами Украины и требовали, чтобы в отношении них применялись нормы международного права, в частности, IV Женевскую конвенцию... Суд не удовлетворил наши ходатайства. Таким образом, мера пресечения осталась, как и ранее, содержание в СИЗО до 15 февраля", - рассказал адвокат активистов Назим Шейхмамбетов.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуроры РФ в общей сложности просят дать 98,8 лет лишения свободы для шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

5 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала об ухудшении здоровья фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова.