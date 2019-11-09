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Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом

Оставшиеся на оккупированной территорией не верят в то, что войну начала Россия.

Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Фото: EPA/UPG

Большинство жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей считают войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на социологический опрос компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", проведенный с 7 по 31 октября. Методом face-to-face опросили 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

76% сказали, что "полностью согласны" и "скорее согласны" с тем, что война в Донбассе - это внутренний украинский конфликт (35,6 и 40,5% - соответственно).

"Скорее не согласны" с этим - 14,1%. Абсолютно несогласных набралось 9,3%.

Фото: zn.ua

В связи с этим большинство опрошенных (63,6%) заявили, что платить за восстановление Донбасса должна Украина, а контролировать этот процесс - оккупационные власти (67%) или Россия (50,2%).

Жители ОРДЛО абсолютно не верят в то, что война была начата Россией и местными пророссийскими группировками. С этим согласны меньше 10%.

По их мнению, ответственность за конфликт скорее несут украинская власть после Майдана, Соединенные Штаты Америки, местные майдановцы, украинская власть до Майдана, Евросоюз.

Фото: zn.ua

Исследование проводилось по заказу "Украинского института будущего" и "Зеркала недели. Украина".

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