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Сайдик поприветствовал решение о разведении войск 9 ноября

Он уверен, что выполнение решения ТКГ о разведении сил и средств позволит укрепить доверие между сторонами.

Сайдик поприветствовал решение о разведении войск 9 ноября
Мартин Сайдик
Фото: EPA/UPG

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик поприветствовал решение сторон начать разведение войск в районе Петровского 9 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я приветствую решение Трехсторонней контактной группы, принятое при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, о начале возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября 2019 г. в 12:00", - отметил Сайдик.

Он сообщил, что ранее призвал стороны использовать успешный опыт разведения на участках под Станицей Луганской и Золотым и сделать все необходимое для возобновления процесса разведения сил под Петровским.

"При этом хотелось бы отметить конструктивность сторон, которые при первоначальном отсутствии консенсуса о дате разведения сил и средств в районе Петровского, смогли тем не менее найти общий язык о начале этого отвода, исходя из того, что он должен осуществляться зеркально и одновременно", - подчеркнул Сайдик.

Он также выразил уверенность, что выполнение Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств позволит укрепить доверие между сторонами и облегчит переговорный процесс.

Напомним, российские боевики "ДНР" отказались подтвердить разведение сил и средств на участке возле Богдановки и Петровского 8 ноября. В связи с чем, разведение перенесли на сутки.

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