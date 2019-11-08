Супрун проиграла суд Дубинскому о защите деловой репутации

Экс-врио министра здравоохранения Уляна Супрун намерена подать апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева, который отказал в удовлетворении ее иска к депутату Верховной Рады и бывшему ведущему телеканала 1+1 Александру Дубинскому. Об этом Супрун сообщила у себя на фейсбуке.

"Сегодня получила новость о том, что судья Соломенского суда Киева Козленко отказала в удовлетворении моего иска. На следующей неделе узнаем обоснования такого решения. Решение Соломенского суда по моему иску является плохим сигналом, ведь означает, что люди вроде Дубинского могут совершенно безнаказанно дальше генерировать фейки и атаковать тех, кто делает изменения в пользу общества и государства. Только получим обоснования решения - подадим апелляцию. Буду держать в курсе", - отметила Супрун.

Экс-глава Минздрава подозревает, что "судья просто побоялась удовлетворить наш иск, несмотря на то, что нынешний народный депутат позволял себе распространять ложь".

По ее словам, пока Дубинский не получил мандат, судья удовлетворяла ходатайства, принимала доказательства и демонстрировала желание разбираться в деле. Но когда Дубинский стал нардепом, она потеряла интерес к делу.

При этом, адвокаты Дубинского несколько раз меняли свою позицию относительно того, кем все же является их подзащитный - журналистом, имеющим право критиковать чиновников, гражданином, который имеет право на собственное мнение, или нардепом.

Напомним, в мае года Ульяна Супрун подала в суд иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации против Дубинского, который был на тот момент журналистом 1+1.

Это случилось из-за того, что в начале мая Дубинский на своем сайте обнародовал информацию о хищении 20 млн гривен, выделенных на подготовку и повышение квалификации медперсонала, через общественную организацию "Защита патриотов", которую возглавляет супруг Ульяны Супрун. Минздрав опроверг эту информацию и заявил, что она не подтверждена настоящими документами.