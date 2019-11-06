Формула столицы: Кличко, Ермак, Богдан и win-win

Накануне произошли некоторые весьма интересные перестановки в руководстве КМДА. Несмотря на то, что речь идет о кадровых изменениях на местном уровне, они вполне могут пролить свет на тенденции и расстановку сил в ближайшем окружении Владимира Зеленского.

На пост директора Департамента по благоустройству КМДА назначен Алексей Кулеба. По словам народного депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского, Кулеба – близкий друг советника президента Андрея Ермака. Сам же Дубинский между строк пишет о том, что, возможно, заступничество Ермака является одной из причин, по которой Виталий Кличко удержался в кресле главы КГГА.

Фото: replyua.net

Дубинский – не первый, кто продвигает информацию о том, что между Кличко и Ермаком были достигнуты некоторые договоренности, перебившие блицкриг тандема Богдан-Вавриш на украинскую столицу. Об этом ранее также сообщали различные СМИ и эксперты.

Не трудно вспомнить, что летом еще мало кто верил в перспективы Виталия Кличко удержаться на посту главы КГГА хотя бы до середины осени. Тем не менее – Кличко все еще на своем посту, сессия Киевсовета проведена практически в штатном режиме, а сценарий отставки, все юридические предпосылки к которой были созданы Офисом президента еще в начале осени, поставлен на паузу. Учитывая, что от увольнения Виталия Кличко отделяло только решение президента – интересно разобраться и понять какие мотивы могли сподвигнуть Зеленского все-таки не обнулять ситуацию в столице.

Итак, как минимум констатируем очевидную ситуацию. Блицкриг, о котором писалось выше, не произошел. При чем это вывод, который можно сделать безотносительно того удержит ли Кличко за собой Киев в среднесрочной перспективе, или все-таки вынужден будет заниматься политической деятельностью вне стен КМДА.

Фото: kyivcity.gov.ua

Андрей Богдан, взявший на себя рычаг управления ситуацией в столице от имени ОП, в силу разных причин не смог реализовать интенсивный сценарий отстранения Кличко от власти и перехода Киева к ручному управлению как минимум до ближайших выборов. Переводя это на язык команды Зе – быстро разрешить конфликт в столице (во многом собственноручно созданный) и взять ситуацию под свой контроль дуэту Богдан-Вавриш не удалось. Спецоперация из молниеносной атаки перешла в формат затяжной осады, для которой уже должен быть применен несколько иной подход. И ресурсы совершенно иного уровня.

В сухом остатке на данный момент ситуация зафиксирована следующим образом. Кличко имеет наивысший рейтинг среди кандидатов в мэры, и при определенных конфигурациях может побороться за победу даже во втором туре. Кандидат от СН в Киеве пока что не демонстрирует потенциала быстрой и сокрушительной победы. Если этой фигурой останется Ткаченко, то только экстенсивный способ ведения кампании может позволить прирасти ему лишним десятком процентов хотя бы к весне 2020 года.

Столичная социология также четко показала, что сценарий «Гауляйтер», при котором с центрального уровня столице будет спущен фактически новый градоначальник, киевские избиратели в большинстве своем воспримут негативно, и СН очень быстро нивелирует свои же достижения парламентских выборов. Разные исследования показали одну и ту же тенденцию – победа на всех столичных округах 21 июля совершенно не предоставляет ОП и СН электоральную индульгенцию на сценарий с назначением главы КМДА. Скорее наоборот – поднимает волну негодования, которая в итоге может снизить шансы СН на победу своего кандидата и получения большинства в Киевсовете.

Классическая ситуация, в которой проиграют обе стороны. И хорошая предпосылка для поиска разрешения конфликта в формате win-win.

Фото: kyivcity.gov.ua

Если и дальше двигаться в рамках доверия тем акцентам, которые расставляет один из главных инсайдеров СН Дубинский, то назначение Кулебы также демонстрирует и кратно возросший аппаратный вес Андрея Ермака. Возросший настолько, что ему даже поручаются участки, на которых необходимо «подчищать» за сверхактивным главой ОП, создающим конфликты, но не всегда способным эффективно ими управлять.

Вообще аппаратный вес и феномен Ермака – отдельный большой разговор. Замкнув на себе самые важные и чувствительные для Зеленского внешние направления, и в первую очередь – РФ и США, именно Ермак на сегодняшний день стал самым влиятельным человеком в орбите Зеленского. Советник президента двигается быстро. Достигает тактических результатов, которые можно пощупать. Несмотря на то, что большинство этих «продуктов» касаются внешнеполитических маневров Зеленского, они имеют колоссальное влияние и на рейтинг президента, и на внутриполитическую ситуацию. Фактически Ермак на сегодняшний день является главным менеджером президента по ожиданиям большей части украинского общества. Эти ожидания многим могут не нравится, однако команда Зеленского с момента президентской кампании вряд ли разучилась правильно читать социологию, а значит – Ермак сегодня работает на наиболее чувствительном для общества и президента треке. Поэтому не стоит удивляться, что иногда, когда дело доходит и до важных внутриполитических вопросов, аппаратно Ермак способен переиграть даже Андрея Богдана. Как минимум в ситуациях, когда нужна коммуникация, а не конфликт. Также как не стоит удивляться и последним событиям вокруг КГГА.

Фото: facebook/Kirill Timoshenko

Вообще конфликтология Богдана, который, как и любой глава президентской администрации отвечает за внутреннюю политику, уже не в первый раз дает сбой. С точки зрения результата, который реально можно потрогать и ощутить (президенту – в первую очередь), есть как минимум несколько серьезных проблем.

Первый – определенный кризис жанра в информполитике. Не в последнюю очередь из-за слишком эйфорического вывода о «ненужности традиционных СМИ» и маркирования любой противоположной точки зрения как «ереси порохоботства». По словам самого Богдана у президента сформировано стойкое ощущение, что его с утра до вечера стирают в порошок все – от блогеров и активистов до интернет-СМИ и экспертов. Вся эта публика и есть традиционная «клиентела» любого главы ОП через многочисленные инструменты, доступные руководителю президентского офиса. Было бы желание. Доказано Левочкиным, Ложкиным и многими другими людьми на аналогичной позиции.

Фото: РБК

В Верховной Раде – тоже неспокойно. Там явные недоработки, скандалы, разброд и шатания, и уже даже вполне конкретные признаки, что монобольшинство висит на волоске.

Местные выборы, не подготовленные в срок, которые, если кто-то забыл, по всем внутренним планам были рассчитаны на начало декабря, а теперь не ясно даже будут ли они весной, и какие стратегические высотки в регионах сможет завоевать СН.

Столица и вывод ситуации с Кличко чуть ли не на уровень международного скандала – тоже лишняя головная боль, которая на родине двух революций – Киеве – сейчас абсолютно не нужна никому.

Все перечисленное – это внутренняя политика. Лишь несколько пунктов из огромного количества вопросов, за которые обычно президенты спрашивают глав своих администраций (офисов, секретариатов).

Таким образом, удивляться тому, почему ситуацию в Киеве постепенно нормализует и успокаивает Ермак – вовсе не стоит. Возможно, уже в самое ближайшее время политическая ситуация в столице станет еще одним быстрым результатом, который президент сможет «пощупать».

Как минимум – одной точкой напряжения меньше. При этом фактически созданы все условия для получения контроля над процессами в Киеве без кровопролитной войны, на которую в нынешней ситуации у заинтересованных сторон нет ни средств, ни ресурсов.