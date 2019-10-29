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​КМИС: рейтинг Кличко в Киеве в два раза выше, чем у его вероятного соперника из "Слуги народа"

За Кличко готовы голосовать больше 36% избирателей, за Ткаченко - 18%.

​КМИС: рейтинг Кличко в Киеве в два раза выше, чем у его вероятного соперника из "Слуги народа"
Фото: EPA/UPG

Действующий мэр Киева Виталий Кличко имеет самые большие шансы на переизбрание в случае проведения досрочных выборов.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии 11-22 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 803 респондента, которые проживают в Киеве.

Если бы выборы состоялись в середине октября, за Кличко проголосовали были 36,6% избирателей. За вероятного кандидата от "Слуги народа" Александра Ткаченко готовы проголосовать 18% избирателей, за бизнесмена Андрея Пальчевского - 12,6%, за бывшего главу КГГА Александра Попова - 8,6%, за бывшего нардепа Николая Томенко - 8,1%, за бывшего нардепа Борислава Березу - 5,7%.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25% или 75%, 2,3% - для показателей близких к 12% или 88%, 1,6% - для показателей близких к 5% или 95%.

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