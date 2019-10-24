​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
Украинцы признаны самыми бедными в Европе
Украинцы признаны самыми бедными в Европе
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В пригороде Киева похитили младенца, полиция нашла его за несколько часов (обновлено)
В пригороде Киева похитили младенца, полиция нашла его за несколько часов (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
ГлавнаяПолитика

Ткаченко объявил о создании группы в Киевсовете с Гусовским и Сагайдаком

"Нашлись люди, которые готовы создать реальную оппозицию действующей власти в городе".

Депутат Верховной Рады, вероятный кандидат на должность главы КГГА Александр Ткаченко в четверг анонсировал создание группы "Новый Киев" в Киевском городском совете.

Ее будут формировать, в частности, Сергей Гусовский ("Киевская команда", экс-"Самопомощь") и Илья Сагайдак, который сегодня покинул фракцию "Европейской солидарности" вместе с Александром Пабатом, Олегом Петровцом и Александром Харченко.

"В Киевсовете нашлись люди, которые готовы публично создать реальную оппозицию все еще действующей власти в городе и открыто заявить о том, что в городе бардак", - заявил Ткаченко.

Напомним, что Сагайдак был заместителем главы КГГА Виталия Кличко с марта 2015 года до июля 2017 года. Его уволили в связи с обвалом Шулявского путепровода.

Гусовский в свою очередь был лидером киевской "Самопомощи", но в 2018 году разругался с партией. В результате фракция самораспустилась, а вместо нее создали группу "Киевская команда".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также