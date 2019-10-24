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Нардеп от "Слуги народа" Качура похвастался результатами теста на полиграфе

Согласно документам, детектор лжи показал его непричастность к коррупции.

Нардеп от "Слуги народа" Качура похвастался результатами теста на полиграфе
Александр Качура
Фото: facebook.com/o.kachura

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что прошел тест на детекторе лжи.

Полиграф показал его непричастность к коррупции и теневым схемам, сообщил Качура в фейсбуке.

"Друзья, я прошел тест на детекторе лжи! Полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею. Официальные документы до конца дня опубликую", - написал он в среду вечером.

Качура вел прямую видеотрансляцию прохождения проверки в соцсети, а позже обнародовал результаты тестирования на полиграфе и результаты анализов.

Парламентарий выступил за прохождение аналогичной проверки всеми народными депутатами.

Напомним, вечером 23 октября нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия пришли на тестирование на полиграфе. Оно проходило в прямом эфире.

На подготовку и проверку Дубинского понадобилось около двух часов.

Проведение теста на полиграфе для главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии перенесли на 24 октября из-за того, что полиграфолог оказался "не готов психологически и методологически" тестировать второго человека.

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