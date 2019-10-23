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Арахамия отрицает раскол во фракции "Слуги народа"

"Мы нормально голосуем, у нас есть партийная дисциплина, все работает".

Арахамия отрицает раскол во фракции "Слуги народа"
Фото: Анна Стешенко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрицает существование раскола в ней.

"Все хотят увидеть какой-то раскол "Слуги народа". Такого нет. Вы же видите, как мы голосуем? Если мы нормально голосуем, у нас есть партийная дисциплина, все работает - это означает, что никаких расколов", - сказал он на брифинге в среду.

При этом он признал, что во фракции существуют дискуссии.

"У нас 254 человека. Горячие дискуссии есть даже во фракциях, где 18-20 людей, а у нас еще больше горячих дискуссий. У нас разные люди, есть богатые, есть новички, есть люди из бизнеса, есть активисты. Конечно они все имеют свои мысли и так далее. Но раскола в нашей фракции нет", - сказал Арахамия.

Напомним, что на этой неделе в "Слуге народа" возник громкий скандал из-за слухов о том, что ряд депутатов получили по 30 тысяч долларов, чтобы завалить законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла это дело для проверки этой информации. Президент Владимир Зеленский призвал этих депутатов пройти детектор лжи.

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