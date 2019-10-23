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Зеленский сохраняет надежду на встречу в "нормандском формате"

"Думаю, что разведение произойдет и следующим шагом будет встреча".

Зеленский сохраняет надежду на встречу в "нормандском формате"
Владимир Зеленский
Фото: Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский сохраняет надежду на встречу в "нормандском формате".

Об этом он сказал в интервью "Сегодня".

"Очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведение на трех участках. На одном участке, вы знаете, в Станице Луганской, разведение прошло. Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто не известна", - сказал президент Украины.

Он считает, что встреча "четверки" необходима, чтобы предотвратить заморозку конфликта, как это произошло в Молдове с Приднестровьем.

"Пусть не обижаются наши молдавские коллеги, такой пример я привел, но – без дипломатии нельзя решить этот вопрос. Без разговора нельзя решить этот вопрос. Без обсуждения любых условий нельзя решить этот вопрос. Без прекращения огня нельзя решить этот вопрос. Без встреч нельзя решить этот вопрос. Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу – нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят... Когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит "четверка" в "нормандском формате", - сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленский 9 октября во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал ей приемлемые даты саммита "нормандской четверки". После этого Германия и Франция должна согласовать одну из них с российской стороной.

Однако несколько дней назад помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что по встрече "нормандской четверки" нет никаких подвижек.

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