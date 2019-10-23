Фото: gp.gov.ua

Прокуроры Генеральной прокуратуры в среду начали сдавать экзамен в рамках переаттестации. От него зависит, сохранят они работу или будут уволены.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, экзамен проводится в форме анонимного тестирования на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора. Сегодня его пройдут четыре группы прокуроров в составе около тысячи человек. Еще одну группу оставили на четверг.

Тесты состоят из 100 вопросов, на которые даются 100 минут. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Проходной балл - 70. Результаты появляются на экране компьютера сразу после завершения теста.

Фото: gp.gov.ua

Прокуроры, набравшие необходимое количество баллов, допускаются к следующему этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки.

"Прокуроры, которые хотели пройти тестирование, пришли сюда в любом состоянии. Там сидит человек с костылями, здесь сидит человек с одним костылем. То есть, по большому счету, нет страха, а есть желание все-таки доказать свою профессиональную пригодность и пройти аттестацию", - заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

Тестирование прокуроров ГПУ проводится в рамках реформы органов прокуратуры, которую инициировал президент Владимир Зеленский. 1082 прокурора Генеральной прокуратуры подали заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора. Аттестация прокуроров других уровней начнется после создания Офиса Генерального прокурора.

Аттестация прокуроров происходит в несколько этапов и заключается в проверке профессиональных компетенций и общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели. Последний этап будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи.