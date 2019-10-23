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УП: два депутата из "Слуги народа" согласились дать показания по делу о взятке

"Двое из одиннадцати обратились и заверили, что готовы давать показания".

УП: два депутата из "Слуги народа" согласились дать показания по делу о взятке
Фото: 112.ua

Два депутата Верховной Рады от "Слуги народа", которые входят в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, решили свидетельствовать по делу о возможном взяточничестве в комитете.

"Двое из одиннадцати обратились и заверили, что готовы давать показания", - цитирует "Украинская правда" анонимный информированный источник.

Один из этих депутатов - Ольга Василевская-Смаглюк. "Обратилась к руководителю САП Назару Холодницкому с тем, что готова первой предоставить все необходимые показания в этом уголовном производстве", - говорится в фейсбуке депутата.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла это дело для проверки изложенной в СМИ информации о том, что 11 депутатов якобы получили по 30 тыс. долларов за то, чтобы законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости был завален.

18 октября нардепы на заседании финансового комитета проголосовали "против" вынесения этого законопроекта на рассмотрение Рады. 

Расследование ведется по ч.4 ст.368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Офис президента и лично президент Владимир Зеленский призвали членов комитета пройти детектор лжи. "Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", - заявил Зеленский.

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