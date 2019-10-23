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Шевченко не лишат мандата, но во фракции ему рекомендовали не общаться с росСМИ, - Корниенко

"Но лишить мандата депутата фракция не может. Это может делать суд".

Шевченко не лишат мандата, но во фракции ему рекомендовали не общаться с росСМИ, - Корниенко
Александр Корниенко
Фото: Аня Стешенко

Депутата партии "Слуга народа" Евгения Шевченко, который принял участие в российском пропагандистском шоу "Большая игра" на Первом канале, не лишат мандата за выступление на росТВ.

Об этом в интервью журналистам заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко, передаёт корреспондент LB.ua.

"Мне звонили с этого ТВ и с этой программы. Я им отказал. Это моя позиция. Я не общаюсь с государственными российскими каналами, в отличие, возможно, от коммерческих... Был ли у нас запрет на уровне фракции не общаться с теми или иными каналами? Нет, такого решения не было", - сказал он.

В то же время, Корниенко подчеркнул, что во фракции Шевченко рекомендовали не общаться с этим телеканалом.

"Была рекомендация фракции депутату Евгению Шевченко не общаться с этим телеканалом. Он нас переспрашивал. Мы рекомендовали не говорить с каналом, несмотря на то, что он там говорил... Это все пропаганда. Чтобы ты там не говорил, это будет перекручено", - рассказал он.

На уточняющий вопрос о возможных санкциях "Слуги народа" по отношению к депутату, замглавы фракции ответил: "Фракция в понедельник будет решать. Но лишить мандата депутата фракция не может. Это может делать суд".

Напомним, накануне избранный в 76-м округе в Запорожской области Евгений Шевченко принял участие в российском пропагандистском шоу "Большая игра" на Первом канале. В своем выступлении он, среди прочего, повторил риторику президента РФ Владимира Путина, заявив, что "националисты" якобы препятствуют мирному разрешению ситуации на Донбассе. Он также обсудил реализацию "формулы Штайнмайера", а также необходимость встречи в "нормандском формате".

Шевченко опубликовал видео с выступлением у себя в фейсбуке, но позже удалил его из-за обрушившейся на него кртики. Двое его коллег по партии осудили этот поступок в комментариях.

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