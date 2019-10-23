Фраакция "Слуга народа" предлагает ликвидировать районы и создать префектуры.
Об этом на презентации изменений в Конституцию в части реформирования местного самоуправления заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, передаёт корреспондент LB.ua.
"Сегодня у нас есть возможность довести до конца реформу местного самоуправления... Эти изменения в Конституцию в части децентрализации по европейским примерам обеспечат новый административно-территориальный уклад", - сказал он.
В свою очередь, первый замглавы депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко добавил: "главная цель предложенной реформы - сделать власть ближе к людям на местах, что соответствует европейскому опыту".
Согласно презентации, новый административно-территориальный уклад предполагает ликвидацию районов и создание вместо них округов. Территории округов будут состоять из общин. Одна община не может быть разделена между несколькими округами.
Предложено также ликвидировать все местные администрации. На уровне округов создадут префектуры, которые будут возглавлять префекты. В частности, префект будет представлять исполнительную власть на соответствующей территории.
Важно, что префекты будут назначаться и увольняться президентом по представлению Кабмина. Префект не сможет быть назначен в одной административно-территориальной единице больше, чем на один срок.
Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" намерена ускорить завершение децентрализации, чтобы провести досрочные местные выборы.