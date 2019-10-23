Избранный в 76-м округе в Запорожской области депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в российском пропагандистском шоу "Большая игра" на Первом канале.

Об этом он написал в фейсбуке.

Депутат принял участие в формате включения из Киева по видеосвязи.

Шевченко отметил, что решение (участвовать в телешоу, - ред.) "далось ему нелегко", а целью было - "донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях".

"Чтобы настал долгожданный мир,необходимо идти на компромиссы, и это касается двух сторон", - написал депутат.

Шевченко продолжил риторику президента РФ Владимира Путина о том, что в невозможности прекратить конфликт на Донбассе "виноваты украинские националисты".

"Мы отстаивали позицию, чтобы конфликт на Донбассе был разрешен мирным путем. И сейчас мы все для этого делаем. Та ситуация, которая сложилась - по "формуле Штайнмайера - она, кажем так, была вброшена в общество радикально настроенными националистами... У которых в целом политика заключается во вражде, в войне.... Мы сейчас сделали паузу. И я думаю, правоохранительные органы разберутся, откуда растут ноги и кому это выгодно", - сказал Шевченко.

Он также добавил, что команда "будет продолжать в том же духе" и выразил надежду на продолжение переговоров в "нормандском формате".

Шевченко также попытался указать на российскую агрессию, на что ведущие как обычно начали отрицать присутствие российских войск на Донбассе. При этом они "померялись" армиями своих стран - после того, как российский пропагандист заявил: "Не дай Бог, если российская армия войдет в Донбасс", Шевченко ответил, что "Украинская армия уже не та, которая была в 2014 году, и может дать отпор".

(Шевченко включился в эфир на 59 минуте).

Под постом депутата разгорелся спор. Его коллега по фракции Елизавета Богуцкая в комментариях спросила, чем озвученная позиция отличается от позиции ОПЗЖ?. Шевченко в ответ заявил, что "россияне вырезали мои тезисы про Крым". Позже нардеп удалил свой пост, но издание "Цензор.Нет" успело сделать скрин-шот.

Фото: censor.net.ua

Другой его коллега из "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал скрины комментариев на личной странице. "Депутат от СН Евгений Шевченко, раз решил почистить коменты, напишу тут, с такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки. И позицию на этой помойке излагать ему стоит от себя, а никак не от украинского народа и властей Украины", - написал он.

Напомним, в сентябре на полях Генассаамблеи ООН в Нью-Йорке президент Владимир Зеленский ответил на несколько вопросов российских пропагандистов. Он оспорил факт давления на него со стороны президента США Дональда Трампа и заявил, что "давить на него может только его шестилетний сын".

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал телеканалу "Россия-1" об ожиданиях Украины по урегулировании ситуации на Донбассе и пошутил по поводу повышенного внимания росСМИ к новой власти Украины. А министр иностранных дел Вадим Пристайко поговорил с росСМИ о "формуле Штайнмайера" и встрече в "нормандском" формате.