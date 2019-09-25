На меня может давить только один человек в мире, это мой 6-летний сын, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский оспорил факт давления на него со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в комментарии российскому телеканалу.

"На меня никто не может давить, потому что я Президент независимой страны. На меня давить может только один человек. На меня давить может только мой сын, которому 6 лет", - сказал Зеленский.

Напомним, СМИ сообщали, что во время беседы 25 июля Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на своего главного соперника по выборам Джо Байдена. (Его сын Хантер входил в состав директоров Burisma Holding. Владелец Burisma - бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. В 2014 году Генеральная прокуратура объявила Злочевского подозреваемым в незаконном обогащении).

Американские конгрессмены выступили с требованием предоставить им стенограмму разговора Трампа и Зеленского.

Трамп признал, что в разговоре с Зеленским вспоминал Байдена, но разговор был посвящен коррупции.

24 сентября Трамп пообещал опубликовать стенограмму разговора в день встречи с Зеленским, которая состоится сегодня, 25 сентября в Нью-Йорке в рамках рабочей поездки Зеленского на Генассамблею ООН.

Сегодня сообщалось, что человек, который проинформировал о разговоре Трампа с Зеленским, готов дать свои показания в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Он может выступить уже на этой неделе.