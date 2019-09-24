Трамп распорядился обнародовать запись разговора с Зеленским

Президент США пообещал опубликовать стенограмму разговора в день встречи с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать полную, совершенно рассекреченную и не содержащую купюр запись его телефонного разговора с президентом Украины.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну, но все же я разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским. Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок. Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой "услуги за услугу", - заявил Трамп.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Ранее американские конгрессмены выступили с требованием предоставить им стенограмму разговора Трампа и Зеленского.

Трамп признал, что в разговоре с Зеленским вспоминал Байдена, но разговор был посвящен коррупции.

СМИ сообщали, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена.

Трамп заявил, что не нарушил закон во время разговора с Зеленским, а публикации в американских назвал "охотой на ведьм".

Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября. Встреча пройдет в Нью-Йорке в рамках рабочей поездки Зеленского на Генассамблею ООН.