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Трамп распорядился обнародовать запись разговора с Зеленским

Президент США пообещал опубликовать стенограмму разговора в день встречи с Зеленским.

Трамп распорядился обнародовать запись разговора с Зеленским
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать полную, совершенно рассекреченную и не содержащую купюр запись его телефонного разговора с президентом Украины.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну, но все же я разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским. Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок. Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой "услуги за услугу", - заявил Трамп.

Ранее американские конгрессмены выступили с требованием предоставить им стенограмму разговора Трампа и Зеленского.

Трамп признал, что в разговоре с Зеленским вспоминал Байдена, но разговор был посвящен коррупции.

СМИ сообщали, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена.

Трамп заявил, что не нарушил закон во время разговора с Зеленским, а публикации в американских назвал "охотой на ведьм".

Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября. Встреча пройдет в Нью-Йорке в рамках рабочей поездки Зеленского на Генассамблею ООН.

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