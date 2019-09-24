Эстония решила отменить бесплатные долгосрочные визы для граждан Украины

Правительство Эстонии отменило свое решение от 2010 года, которым граждане Украины были освобождены от обязанности уплачивать государственную пошлину за рассмотрение заявок на долгосрочные визы.

Как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу, сегодня около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, по его словам, в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины.

Решение вступит в силу 1 ноября, передает Радио Свобода.

При этом пресс-служба правительства Эстонии отметила, что Украина и дальше остается важным партнером Эстонии в Восточной Европе, и приоритетом внешней политики Эстонии и дальше остается делать все для интеграции Украины с Европейским союзом, в том числе увеличение свободы передвижения лиц и экономическая интеграция.

Такое же решение об отмене исключения по оплате госпошлины за долгосрочные визы приняли и для граждан Беларуси.

Речь идет только о национальной визе типа D на срок более 90 дней (до года) для пребывания с целью трудоустройства, обучения, длительного лечения и тому подобное. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую визу в Эстонии составляет сейчас стандартно 80 евро. Согласно еще одному решению, принятому 24 сентября, эта сумма с 1 января 2020 вырастет до 100 евро.

Эти визы не касаются граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию или другие государства-члены "шенгенской зоны" на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права на трудоустройство. Для владельцев биометрических украинских паспортов такие путешествия безвизовые, в противном случае нужна обычная шенгенская виза.

Ранее глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев. Он считает, что украинцы-мигранты отбирают работу у эстонцев.