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Высший совет правосудия переизбрал руководителя (обновлено)

Новым главой ВСП избран Андрей Овсиенко.

Глава Высшего совета правосудия Владимир Говоруха сегодня, 24 сентября написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

На заседании совета Говоруха объяснил, что уволился с поста главы ВСП по состоянию своего здоровья. Члены совета поддержали его решение и начали процедуру выборов нового главы ВСП сроком на два года.

Обновлено. Новым председателем Высшего совета правосудия избран Андрей Овсиенко. За его кандидатуру проголосовало 12 членов ВСП.

Фото: ВСП

Овсиенко избран членом Высшего совета правосудия съездом судей в марте 2017 года. С мая он был секретарем Третьей дисциплинарной палаты ВСП.

Напомним, Владимир Говоруха был избран на пост главы Высшего совета правосудия с апреля этого года.

LB.ua писал о том, что Говоруха может покинуть пост главы ВСП.

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