Украина не позволит России разыграть карту с "федерализацией", - Данилюк

"Мы не хотим, чтобы "особый статус" стал инструментом для давления на внутреннюю политику".

Украина не хочет, чтобы "особый статус" для отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) был инструментом для давления на внутреннюю политику страны.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью испанской газете El Pais.

Данилюк отметил, что одним из самых спорных моментов является так называемый "особый статус Донбасса". В этой концепции существуют разные интерпретации сторон конфликта, по которым ведутся переговоры в Минске под эгидой ОБСЕ. Так, российские СМИ трактуют "особый статус" как автономию так называемых "ДНР" и "ЛНР" или федерализацию, статус которых должен быть закреплен в Конституции Украины. В украинских медиа этот процесс описывают как "децентрализация", которая не предусматривает внесение изменений в Конституцию.

"Украина является суверенным и унитарным государством. Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через «особый статус» может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы. Это решение нашего народа, и мы не хотим, чтобы "особый статус" стал инструментом для давления на внутреннюю политику независимого государства", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилюк убежден, что Россия пытается разыграть карту с "федерализацией".

"Однозначно - это способ дестабилизации и разделения страны на две части. Наш ответ - нет! Этот вариант не пройдет", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, перед выборами президент Владимир Зеленский заявлял, что у Донбасса не должно быть особого статуса. Он также исключал принятие закона, который бы гарантировал амнистию для боевиков.