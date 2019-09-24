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Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях с процедурой импичмента

Снятие президента с должности будет регулироваться отдельным законом.

Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях с процедурой импичмента
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 23 сентября ветировал закон о следственных комиссиях с процедурой импичмента, который был принят Верховной Радой предыдущего созыва в июле 2019 года.

Об этом говорится в карточке законопроекта №1098 на сайте парламента.

Обоснования вето пока не опубликованы, но накануне Зеленский подписал отдельный закон "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", который был принят Радой уже нынешнего, девятого созыва.

Он предусматривает, что для импичмента необходимо собрать не менее 338 голосов депутатов.

Напомним, импичмент президента предусмотрен украинской Конституцией, но закона об импичменте долгое время не было. Согласно действующей Конституции, президент может быть смещен с поста парламентом в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

В июне 2019 года Верховная Рада приняла закон о следственных комиссиях, куда вписала процедуру импичмента, но президент Владимир Зеленский его так и не подписал.

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла отдельный закон об импичменте. Его поддержали лишь представители президентской фракции "Слуга народа". Остальные фракции заявили о нарушении процедуры и отказались голосовать за законопроект.

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