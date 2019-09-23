Зеленский подписал закон об импичменте

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)". Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1012 на сайте ВР.

Инициировать импичмент могут не менее 226 депутатов, подписи которых запрещается отзывать из представления.

Для проведения расследования в течение 30 дней создается специальная парламентская временная следственная комиссия. В которую должный войти депутаты от всех фракций и групп, представленные пропорционально их количеству, а также спецпрокурор и спецследователи.

Комиссия расследует факт и обстоятельства совершения преступления, проверит обоснованность и полноту доказательств и в шестимесячный срок приготовит предложения по проекту постановления об обвинении президента.

В случае принятия проекта Рада направит его в Конституционный и Верховный суды, которые должны проверить соблюдение конституционности процедуры и наличие признаков преступления в действиях, в которых обвиняется президент.

При негативных заключениях КС Рада должна устранить нарушения, в том числе при необходимости провести дополнительное расследование.

При негативных заключениях Верховного суда парламент должен прекратить процедуру импичмента. В случае позитивных заключений судов проект постановления о смещении президента с поста в порядке импичмента принимается не менее чем 338 голосами.

Если Рада досрочно прекратит полномочия президента в связи со смещением его с поста в порядке импичмента, то до избрания нового главы государства его полномочия будет исполнять глава парламента.

Напомним, Рада приняла закон об импичменте 10 сентября, Разумков его подписал 19 сентября.