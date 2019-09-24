Первый вице-спикер Рады предлагает штрафовать за "кнопкодавство" на 85 тыс. гривен

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук предлагает ввести штраф до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование.

Об этом говорится в законопроекте №2148 от 17 августа, передают "Українськi Новини".

Так, за голосование депутатом Рады вместо другого нардепа предлагается ввести наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).

При этом аппарату Рады необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования.

Спикера Рады планируют уполномочить на сообщение о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно. Далее спикер должен будет поручить подготовить сообщение о нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский предложил лишать депутатов мандатов за прогулы и "кнопкодавство".

Ранее Стефанчук анонсировал запуск системы голосования "Рада-4" с биометрической кнопкой, которая будет реагировать на отпечаток пальца депутата. По его словам , новая система может быть готова к эксплуатации 2020 после зимних каникул.

10 сентября представители движения "Честно" зафиксировали первый случай кнопкодавства в Раде девятого созыва. Отличился мажоритарщик Александр Ковалев, который был избран на самом маленьком прифронтовом округе №51 в Донецкой области. Он нажимал кнопку на месте еще одного внефракционного мажоритарщика из Донецкой области Максима Ефимова. Это произошло во время голосования за проект закона об импичменте за основу. 11 сентября депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева, а Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко.

После этого нардепы публично извинились за "кнопкодавство" и пообещали перечислить месячную зарплату на благотворительность.