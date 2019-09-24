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Заместитель Кличко Давтян отрицает свое увольнение

"Заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей".

Заместитель Кличко Давтян отрицает свое увольнение
Дмитрий Давтян

Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян заявил, что не писал заявления об увольнении с должности.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", - написал Давтян.

"Глава КГГА борется за свое политическое будущее и тут уж не до сантиментов или мужского достоинства. Жаль, что мэр столицы нашего государства не смог противостоять внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян. Мой выбор - продолжать работать на благо киевлян!", - добавил он.

Напомним, накануне пресс-служба КГГА сообщила, что мэр Киева, глава КГГА Виталий Кличко уволил двух своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко.

Дмитрий Давтян был заместителем Кличко с октября 2017 года. Он сын крупного харьковского бизнесмена Александра Давтяна, президента инвестиционной группы DAD. Давтян пришел в КГГА вместо ушедшей в декрет Анны Старостенко.

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