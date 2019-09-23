Князев назвал сообщения о задержании его экс-жены на польской таможне "дезинформацией"

"Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки".

Глава Национальной полиции Сергей Князев назвал отреагировал на сообщения о задержании его бывшей жены на польской границе с €650 тыс. наличными и назвал их дезинформацией.

Об этом Князев написал на своей странице в фейсбуке.

"Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки", - отметил глава Нацполиции.

Князве сообщил, что его бывшая жена Виктория, которая является сотрудником строительной компании "Атлант", пересекала границу со своим начальником Вадимом Каганом, а также европейскими и украинскими партнерами компании.

На границе Каган сообщил польским таможенникам о перевозке денег наличными, которые они получили в результате торговой сделки. Каган предоставил документы, подтверждающие, что деньги получены законным путем, однако пакета документов не хватило.

Польские правоохранители постановили Кагану предъявить еще определенные документы. После этого инцидент был исчерпан.

"Никакие ценности у гражданки Князевой не были изъяты. При себе в дамской сумочке (у нее) были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей", - добавил Сергей Князев.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что бывшая супруга главы Национальной полиции Украины Сергея Князева Виктория и еще трое человек были задержаны в пункте пропуска на польской границе с крупной суммой незадекларированной валюты. Официально информация не подтверждена.

Вместе с тем, польская налоговая администрация опровергла факт задержания.

В Госпогранслужбе LB.ua сообщили, что не получали какой-либо информации от польской стороны по этому случаю, в том числе об обстоятельствах и гражданах, которые могли находится в том автомобиле.