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Порошенко: мы должны защитить децентрализацию от наступления

"Наступление на децентрализацию - это сейчас первая опасность, где мы с вами должны объединиться".

Порошенко: мы должны защитить децентрализацию от наступления
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко заявил, что реформа децентрализации оказалась под угрозой.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Децентрализация и передача полномочий и средств на места, право общин самостоятельно определять направления развития сейчас оказались под угрозой и необходимо сделать все, чтобы защитить эту реформу," - сказал Порошенко на конференции территориальной организации партии в Киеве.

"Наступление на децентрализацию - это сейчас первая опасность, где мы с вами должны объединиться, поднять киевлян, и защитить интересы общества. Не Порошенко, не Кличко, не каких-либо других политических сил, как бы они не назывались. А интересы киевлян, потому что власть в Киеве принадлежит киевлянам", - добавил лидер "Евросолидарности".

Он подчеркнул, что это первая задача, в том числе по подготовке досрочных выборов, если они будут иметь место.

"Является ли децентрализация необратимой? Увы, но нет. Надо ее отменять? Нет, достаточно просто переключить финансовые потоки, принятием очередного государственного бюджета, на киевских чиновников и забрать право у общины определять развитие территории", - отметил Порошенко.

Напомним, партия "Слуга народа" намерена ускорить завершение децентрализации, чтобы провести досрочные местные выборы.

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