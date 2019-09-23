Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что наибольшей гарантией безопасности в современном мире является Вашингтонский договор, сотрудничество с НАТО и вступление в эту организации как можно скорее.

Об этом он заявил на конференции Киевской территориальной организации партии.

"Сейчас говорят, что нам нужна мощная всеобъемлющая политика безопасности - соглашение, которое надежно защищити интересы Украины. Как опытный в международной политике человек, напомню: было две надежные оборонные сделки - Вашингтонский договор и Варшавский договор. Вашингтонский договор - действующий мощный по безопасности договор. Он был подписан в 1949 году странами-членами НАТО. Подпишите, присоединитесь - и не нужно изобретать велосипед. Его не существует", - отметил Порошенко.

"Для этого надо в декабре поехать на саммит, включить в повестку дня вопрос о Плану действий относительно членства Украины в НАТО. Если власть отказывается это делать - значит есть другие мотивы. Задача "Европейской солидарности" - защищать движение Украины в НАТО не только болтовней, а конкретными делами. Не предложениями выслать инструкторов НАТО из страны, что развертывание миссии НАТО в Украине не ко времени - чтобы не раздражать Путина. А позицией постепенного движения вперед", - добавил он.