Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
Порошенко рассказал, как Путин в 2014 году обманул его с обменом Сенцова
Порошенко рассказал, как Путин в 2014 году обманул его с обменом Сенцова
В Киеве в результате домашнего насилия погибла 16-летняя девушка
В Киеве в результате домашнего насилия погибла 16-летняя девушка
Во Львовской области произошли столкновения из-за блокирования вагонов с российским углем (обновлено)
Во Львовской области произошли столкновения из-за блокирования вагонов с российским углем (обновлено)
Умер владелец сети отелей Hilton
Умер владелец сети отелей Hilton
Золотая акция Игоря Коломойского
Золотая акция Игоря Коломойского
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
ГлавнаяПолитика

Бывшая замминистра экономики Юлия Ковалив получила должность замглавы Офиса президента

Зеленский назначил Богдану нового заместителя.

Бывшая замминистра экономики Юлия Ковалив получила должность замглавы Офиса президента
Юлия Ковалив
Фото: facebook/Юлия Ковалив

Бывшая заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив получила должность заместителя главы Офиса президента Украины.

Об этом говорится в указе №714/2019 от 20 сентября.

Ковалив занимала должность первого замминистра экономики с июня 2015 года по ноябрь 2016 года. В ее компетенцию в министерстве входили вопросы энергетики, приватизации, реформы корпоративного управления и дерегуляция.

Затем она перешла на работу главы офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

В 2016-2017 годах Ковалив возглавляла набсовет "Нафтогаза Украины". 11 сентября 2019 года ее снова назначили членом набсовета этой компании.

Ковалив стала уже четвертым заместителем Андрея Богдана, назначенным за последнее время. 4 сентября в ОПУ была назначена депутатка Верховной Рады Анна Коваленко, 10 сентября - дипломат Игорь Жовква и адвокат Андрей Смирнов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также