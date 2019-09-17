​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
ГлавнаяПолитика

Зеленский объявил выговор двум топ-сотрудникам своего Офиса

Выговор сделан за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей во время рабочей поездки президента в Днепропетровскую область.

Зеленский объявил выговор двум топ-сотрудникам своего Офиса
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский объявил выговор заместителям главы Офиса президента Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.

Соответствующий указ №699/2019 опубликован на сайте президента.

Согласно документу, выговор сделан за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей во время рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В. Зеленского в Днепропетровской области, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса Президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу - Заместителю Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе.

Напомним, во время рабочего визита в Днепр 14 сентября Зеленский назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации. Им стал Александр Бондаренко. По словам президента, Бондаренко определили "испытательный срок" до Нового года.

Также Зеленский осмотрел капитально отремонтированный Центральный мост и признал, что его открыли вовремя. Ранее, в июле Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари: если Центральный мост не будет готов к 14 сентября, Филатов уйдет в отставку, а если откроется, - Зеленский приедет на церемонию.

Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост №2), соединяет правый и левый берег Днепра. Открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также