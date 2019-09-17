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Нацсовет рассмотрит вопрос о лицензиях "112 Украина" не раньше 26 сентября, - Костинский

Решение может быть отложено на более поздний срок, если лицензиаты откажутся от приглашений на заседание.

Нацсовет рассмотрит вопрос о лицензиях "112 Украина" не раньше 26 сентября, - Костинский

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания планирует 26 сентября рассмотреть вопрос о продлении лицензий группе региональных каналов, которые вещают под логотипом "112 Украина". Об этом сообщил член совета Сергей Костинский в комментарии агентству "Укринформ".

"Мы планируем уже на этой неделе внести в повестку дня пять вопросов относительно региональных каналов, которые ретранслируют телеканал "112 Украина". Рассмотрение вопроса планируется 26 сентября", - сказал Костинский.

Однако он не исключает, что рассмотрение этого пакета вопросов придется отложить в связи с тем, что представители лицензиатов в таких случаях обычно отказываются получать приглашения регулятора.

"Мы сейчас будем отправлять приглашения представителям вещателя на эту дату. Обычно лицензиаты не получают наших приглашений. Поэтому, возможно, 26 сентября придется еще и перенести рассмотрение. То есть мы движемся в рамках закона: есть решение суда, и мы действуем оперативно, включая эти вопросы в ближайшее повестки дня", - отметил член Нацсовета.

Напомним, срок действия лицензий телеканалов группы "112 Украина" истек в сентябре 2018 года.

Ранее Апелляционный административный суд Киева в июне 2017 года признал противоправным бездействие Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания относительно нерассмотрения им поданных компаниями группы "112.Украина" заявок на переоформление лицензий из-за изменения руководителей компании.

16 сентября 2019 года Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции, из-за чего в ближайшее время телеканал может быть отключен.

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