"Европейская солидарность" требует немедленного расследования поджога дома Гонтаревой

В партии считают, что угрозы в террори в отношении экс-главы НБУ неотвратимо скажутся на сотрудничестве с МВФ.

Партия «Европейская Солидарность» требует от власти прекратить кампанию террора, которая осуществляется против бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба партии.

"Убеждены, что эта кампания является местью за государственную и реформаторскую позицию Гонтаревой во время пребывания на посту главы НБУ. Ее личная роль в вычистке "авгиевых конюшен" украинской банковской системы признана в мире и, в частности в МВФ, который назвал ее одним из лучших банкиров мира", - сказано в заявлении.

"Поджог частного дома Гонтаревой - это не случайность, а результат регулярных публичных угроз. Не исключаем, что во власти есть представители, которые имеют мотивы мести Гонтарева. Обращаем также внимание, что поджог автомобиля детей политика остался без никакой реакции власти. Показательно бездействие правоохранительных органов по этим публичным угрозам и действиям, что наталкивает на мысль, что украинская правоохранительная система сознательно закрывает глаза на террор по проукраинских сил. Это является угрозой не просто для украинской оппозиции, это является угрозой для демократии", - сказано в заявлении партии.

В "Евросолидарности" отметили, что затягивание расследования кампании террора в отношении Гонтаревой может иметь разрушительные последствия для репутации Украины и ее инвестиционной привлекательности.

Партия «Европейская Солидарность» будет информировать международные структуры, правительства других стран и, в частности, Великобритании об угрозе жизни для Валерии Гонтаревой, а также о других антидемократические тенденции, которые наблюдаются в Украине при новой власти.

"Подчеркиваем, что именно сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая, очевидно, сочтет кампанию террора против оппозиции как явный признак ухудшения инвестиционного климата, который ухудшит условия сотрудничества с Украиной", - сказано в заявлении.

"Мы призываем проукраинские силы объединиться для защиты политических прав и свобод граждан Украины и не допустить превращения Украины в авторитарное полицейское страну", - заявили в партии.

Напомним, сегодня ночью под Киевом сгорел дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, она заявила об умышленном поджоге здания.