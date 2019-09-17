В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
Балух рассказал о пытках в России
Балух рассказал о пытках в России
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Богдан: у Нидерландов тесные отношения с Россией, у них есть на что менять Цемаха
Богдан: у Нидерландов тесные отношения с Россией, у них есть на что менять Цемаха
ГлавнаяПолитика

Суд восстановил на должностях двух люстрированных прокуроров

Причастность Кавуна и Кипера к узурпации власти беглым президентом Виктором Януковичем не доказана.

Суд восстановил на должностях двух люстрированных прокуроров
Фото: sud.ua

Окружной административный суд города Киева вернул должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору главного управления надзора Олегу Киперу, которых люстрировали в 2014 году.

Соответствующие решение обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

На заседании 11 сентября суд признал, что люстрация чиновников была безосновательной, а их причастность к узурпации власти беглым президентом Виктором Януковичем не доказана.

Суд обязал Генпрокуратуру исключить обоих из реестра люстрированных лиц Министерства юстиции, а также выплатить за вынужденный прогул Кавуну 951 тысячу гривен, Киперу - 805 тысяч гривен.

Кипера и Кавуна уволили 23 и 24 октября 2014 года. Рассмотрение дела о восстановлении Кавуна остановили 22 февраля 2015 года и начали рассматривать его снова 5 сентября 2019 года.

Также в 2014 году Кавуна и Кипера внесли в список лиц, которым запрещено занимать должности в органах государственной власти в связи с законом о люстрации. Запрет действует до 2024 года.

Напомним, в августе через суд восстановился в должности люстрированный замгенпрокурора Голомша.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также